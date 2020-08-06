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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla Kovid-19' yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı.

Duygu Yener   | 06.08.2020
Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.

Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel''

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