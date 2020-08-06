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Koronavirüs

Yunanistan’da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırıldı

Yunanistan’da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler uygulanması kararlaştırıldı. Yarından itibaren Yunan-Bulgar sınırındaki Promahona Sınır Kapısı dışında tüm kara sınır kapıları 23.00-07.00 saatlerinde kapalı tutulacak.

Mehmet Hatipoğlu   | 06.08.2020
Yunanistan’da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırıldı

Gümülcine


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunanistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle hükümet ek tedbirler uygulanmasını kararlaştırdı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, düzenlediği basın toplantısında, Yunan vatandaşlarının komşu ülkelere sıkça gidip gelmelerinin ülkedeki vaka sayısındaki artışa önemli etkisi olduğunu söyledi.

Yarından itibaren Yunan-Bulgar sınırındaki Promahona Sınır Kapısı dışında tüm kara sınır kapılarının (İpsala-Kipi Sınır Kapısı dahil) 23.00-07.00 saatlerinde kapalı tutulacağını bildiren Peças, ülkedeki sosyal etkinliklerde yaşanan yığılmaların ve toplu ulaşım araçlarının da hükümet için en büyük endişe kaynaklarını oluşturduğunu kaydetti.

Peças, düğün ve vaftiz törenlerine 100 davetli sınırlaması, gemi güverteleri dahil birçok açık alanda maske takma zorunluluğu, toplu ulaşım araçlarının sefer sayılarının artırılması ile bar ve kafelerde ayakta müşteri bulundurulmamasının kararlaştırılan ek tedbirler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Yunanistan’da, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 124 artarak 4 bin 973’e yükseldi, ölü sayısı da 1 artarak 210'a çıktı.

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