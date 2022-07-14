Dolar
17.49
Euro
17.50
Altın
1,710.17
ETH/USDT
1,086.70
BTC/USDT
19,786.00
BIST 100
2,408.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk’te önemli kayıplara uğruyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun özellikle Donetsk bölgesinde önemli kayıplara uğradığını ileri sürdü.

Ali Cura   | 14.07.2022
Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk’te önemli kayıplara uğruyor

Moskova

Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin basına bilgi verdi.

Dün denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli ‘Kalibr’ füzeleriyle Zaporijya’da yüksek voltajlı ekipman fabrikası sahasında hangarlarda saklı çok namlulu roketatarların yok edildiğini bildiren Konaşenkov, Rus uçaklarının yüksek hassasiyetli silahlarla 4 komuta merkezi ile 3 cephaneliği yok ettiğini belirtti.

Rus uçaklarının havada Ukrayna’ya ait Slavyansk’ta bir Su-24, Troitskoye’de bir Mig-29 savaş uçağını vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin 12 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini aktardı.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 249 uçak, 137 helikopter, 1534 insansız hava aracı, 354 hava savunma füze sistemi, 4 bin 50 tank ve zırhlı araç, 744 çok namlulu roketatar, 3 bin 145 obüs ve havan topu, 4 bin 292 özel askeri araç yok edildi.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna askeri birliklerinin önemli kayba uğradığını öne süren Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Mıkolayiv bölgesinde Bereznegovatoye yerleşim birimi yakınlarında, Donetsk bölgesinde Konstantinovka ve Kramatorsk’ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 35. Denizci Birlikleri, 54. Mekanize Birlikleri ve 81. Havacı Birlikleri ile 109. Bölgesel birliklerinin geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların vurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda Ukrayna birliklerinin 1000’e yakın askerin, 100’den fazla askeri teknik araç ve silahın etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Donetsk bölgesinde Çasov Yar’da Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla milliyetçi güçler ve yabancı paralı savaşçılardan oluşan Ukrayna ordusunun 14. Mekanize birliğinin geçici yerleşim noktasının vurduğunu söyleyen Konaşenkov, bu saldırı sonucunda 43 savaşçının öldüğünü, yaklaşık 170’inin de yaralandığını kaydetti.

Zaporijya bölgesinde Malaya Tokmaçka yerleşim birimi civarında yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun 97. Taburuna ait 60. Mekanize Birliklerinin geçici yerleşim noktasının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, burada da 30 milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini, 37’sinin yaralandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi güven mektubunu Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta'ya sundu
Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi
Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk’te önemli kayıplara uğruyor

Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk’te önemli kayıplara uğruyor

Rusya: Ukrayna tahılına dair İstanbul'daki toplantıda olası anlaşmaların unsurları formüle edildi

Rusya'nın Vinnıtsya kentine düzenlediği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'da Rus saldırılarının yoğunlaştığı Slavyansk şehrinde sivil tahliyeler artıyor

Ukrayna'da Rus saldırılarının yoğunlaştığı Slavyansk şehrinde sivil tahliyeler artıyor
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti

Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti
Ukrayna'nın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu

Ukrayna'nın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu