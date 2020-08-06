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Dünya

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 artarak 17 bin 976'ya yükseldi.

Ahmet Dursun   | 06.08.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 174 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 634 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. 

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 976'ya, vaka sayısının da 320 bin 117'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 156'sının durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 277 bin 463'e ulaştığını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülke genelinde yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 612 bin 763 olduğunu kaydetti.

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