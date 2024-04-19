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Dünya

Güney Kore, rektörlerin tıp fakültesi kontenjanlarında "esneklik" talebini kabul etti

Güney Kore hükümeti, stajyer ve asistan doktorların protestolarına neden olan tıp fakültesi kontenjanlarının arttırılmasına ilişkin 6 devlet üniversitesi rektörünün "esneklik" talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Aleyna Çil  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Güney Kore, rektörlerin tıp fakültesi kontenjanlarında "esneklik" talebini kabul etti

Ankara

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, 6 devlet üniversitesi rektörünün onaylanan tıp fakültesi kontenjanlarında "esneklik" talebine ilişkin basına açıklama yaptı.

Hükümetin artış talebini yarı yarıya düşürerek kontenjanı 1000 olarak belirleyeceğini bildiren Han, 2025 itibarıyla 32 üniversitenin kendi bünyelerindeki kontenjanları kararlaştırarak yüzde 50 ile 100 arasında ayarlayabileceğini kaydetti.

Han, üniversitelerin nisan sonuna kadar kontenjan artışını kararlaştıracağını belirterek, "Hükümet, sağlık hizmetlerindeki boşluğun neden olduğu zarara gereken önemi vermemeyi göze alamaz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü, "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.

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