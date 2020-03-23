Güney Afrika'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 402'ye çıktı
Güney Afrika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı son 24 saatte 274’ten 402’ye yükseldi.
İstanbul
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünden bu yana ülkede görülen vakaların 128 kişi arttığı belirtildi.
Bu rakamla Afrika’da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan Güney Afrika’da, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın ulusa seslenerek salgının önlenmesine ilişkin yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.