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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 736 bine yaklaştı. Ülkede son 24 saatte 40 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 789'a ulaştı.

Adam Abu-bashal   | 08.11.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı

Abuja

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 736 bine yaklaştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 40 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 789'a ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1731 artışla 735 bin 906'ya yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 963 bin 174 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 678 bin 738'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 milyon 878 bin vakanın tespit edildiği "Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke" konumunu koruyor.

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