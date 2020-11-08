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Koronavirüs

Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor

28 Ekim'den bu yana Almanya'da koronavirüs tedavisi gören Tebbun'un tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Abderrazak Boulkemh,Mehmet Nuri Uçar   | 08.11.2020
Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor

Cezayir

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 74 yaşındaki Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi için Almanya'da bulunan Tebbun'un iyileşmeye başladığı ve tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

28 Ekim'de yapılan açıklamada, Abdulmecid Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gönderildiği ifade edilmiş, Tebbun'un hastalığına ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.

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