Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor
28 Ekim'den bu yana Almanya'da koronavirüs tedavisi gören Tebbun'un tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
Cezayir
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 74 yaşındaki Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
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Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi için Almanya'da bulunan Tebbun'un iyileşmeye başladığı ve tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.
28 Ekim'de yapılan açıklamada, Abdulmecid Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gönderildiği ifade edilmiş, Tebbun'un hastalığına ilişkin bilgiye yer verilmemişti.
Cumhurbaşkanı Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.