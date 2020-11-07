Akhisarspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Manisa
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
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Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, yarın oynanacak Beypiliç Boluspor maçı öncesinde yapılan testlerde 1 futbolcuda pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.