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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti IMF'den kredi almayı reddetti

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Para Fonundan (IMF) kredi almayacaklarını açıkladı.

Gökhan Kavak   | 15.04.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti IMF'den kredi almayı reddetti

Johannesburg

Güney Afrika Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tito Mbweni, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında IMF'den kredi almayacağız." dedi. 

IMF kredilerinin daha fazla ekonomik sıkıntılara yol açtığını vurgulayan Mbweni, "Öncelikle Kovid-19’la ilgili tahsis edilebilecek uluslararası ekonomik paketlere ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mbweni, "Ülkede parti ve sendikalar da IMF’den yardım alınmasına sıcak bakmıyor. Kredi alınması durumunda Güney Afrika devleti söz konusu borcu ödemekte zorlanacak." ifadelerini kullandı.

Afrika'da Kovid 19 nedeniyle en fazla ölüm Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanıyor. Ülkede 2 bin 415 kişide Kovid-19 tespit edilirken, şimdiye kadar 27 kişi hayatını kaybetti.

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