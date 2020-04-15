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Dünya

NATO: Türkiye Kovid-19 salgınında müttefiklere çok yardım sağlayan ülkelerden

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 15.04.2020
NATO: Türkiye Kovid-19 salgınında müttefiklere çok yardım sağlayan ülkelerden

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı yardımlardan övgüyle bahsetti. 

Stoltenberg, "Türkiye müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri. Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçak ilk kez NATO'nun tek sefer numarasını kullandı. Bu mekanizmayı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) ile geliştirdik ve ilk kez denendi." ifadelerini kullandı.

NATO'ya henüz iki hafta önce üye olan Kuzey Makedonya'ya da yardım ulaştırıldığını kaydeden Stoltenberg, ittifaka üyelik tarihinin bu anlamda önemli olmadığını vurguladı. Stoltenberg, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ülkenin 1949'dan beri NATO üyesi olup olmadığı ya da iki haftadır olup olmadığı hiç fark etmez. Kuzey Makedonya, Türkiye, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç, ve ABD'den yardım aldı. Bu elbette Kuzey Makedonya için değil, aynı zamanda tüm ittifak için de iyi. Virüs sınırlara bakmıyor. Bu yüzden, bu tehdide karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."

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