Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın Grönland ile ilgili yorumlarının ardından birlik çağrısında bulundu
Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge "Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceği" imasında bulunan yorumu sonrası duyulan endişeyi anladığını ancak birlik olunması gerektiğini söyledi.
Ankara
Grönland'ın ulusal gazetesi Sermitsiaq'a konuşan Egede, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu.
- Trump, Grönland'ın kontrolüne sahip olmanın "mutlak bir zorunluluk" olduğunu düşünüyor
- Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a "Satılık değiliz" cevabı
- Danimarka, Trump'ın "Grönland'ı kontrol etme" açıklamasının ardından savunma harcamalarını arttıracak
Egede, vatandaşların endişelerini anladığını dile getirerek, "Birlik olmamız ve tüm iç anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak birlikte çalışmaya devam etmemiz önemli." görüşünü paylaştı.
"Büyük ölçüde ABD ile olmak üzere, güvenilmesi ve geliştirilmesi gereken" uluslararası işbirliklerine dikkati çeken Egede, "Biz müttefikiz ve başlangıç noktamız da bu." ifadesini kullandı.
Öte yandan, hükümetin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Grönland'ın bağımsızlığının halka ait olduğu, gelişimi ve geleceğine yalnızca halkın karar vereceği" vurgulandı.
"Geleceğimiz bize aittir ve bizim tarafımızdan belirlenmelidir. Kendi kaderini tayin etme hakkına sahip bir halk olarak haklarımızın bilincindeyiz." görüşüne yer verilen açıklamada, Grönland'ın "en yakın ortaklarından" ABD ile işbirliğini sürdüreceği belirtildi.
Açıklamada, Grönland'ın 80 yılı aşkın süredir ABD ile savunma alanında işbirliği yaptığı anımsatılarak, "Hükümet, seçilmiş Başkan Donald Trump ve yeni yönetimiyle temas kurmayı dört gözle beklemektedir." ifadesi kullanıldı.
Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından belirleyici ve önemli bir rol oynadığı vurgulanan açıklamada, Arktik bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak için yeni ABD yönetimi ve diğer NATO müttefikleriyle birlikte çalışılacağının altı çizildi.
Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları
ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.
Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.
Başbakan Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanabileceğini ima etti
Trump, 8 Ocak’ta, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.
Panama Kanalı'nın ABD ordusu için inşa edildiğini ancak bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." açıklamasında bulunmuştu.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.
Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha da Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." değerlendirmesinde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.