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Dünya

Gazze'yi etkisi altına alan sağanak yağış sele neden oldu

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan şiddetli yağışlar birçok bölgede su baskınına yol açtı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Halime Afra Aksoy   | 08.11.2022
Gazze'yi etkisi altına alan sağanak yağış sele neden oldu Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

Gazze'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde evleri su bastı.

Sivil Savunma Birimleri Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin su baskınına maruz kalan bölgelerdeki evlerde tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin, Gazze'nin kuzey ve orta bölgelerinde bulunan 7 evdeki suyun tahliye işlemini tamamladığını belirten Basal, yollarda mahsur kalan 6 aracın çekildiğini; yağış nedeniyle yıkılma tehlikesinin oluştuğu bir duvara da müdahale edildiğini aktardı.

Basal, Gazze'deki temel sorunun bölgede uygulanan İsrail ablukası ve kısıtlı ekonomik şartlar nedeniyle acil durumlar karşısında altyapının hazır olmaması olduğunu sözlerine ekledi.

Gazze Belediyesi Basın Müdürü Hüsni Muhenna ise belediye ekiplerinin yağışın ardından oluşan sorunları ortadan kaldırmak için çalıştığını aktardı.

Muhenna, yaptığı yazılı açıklamada, bazı bölgelerde, İsrail'in Mayıs 2021'deki saldırısı sırasında altyapıda meydana gelen tahribat nedeniyle hala sorunlar yaşandığını ve drenaj ağına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Filistinli yetkili, belediyenin kaynak ve malzeme eksikliğinden muzdarip olduğunu kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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