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Dünya

AB'den kolera ile mücadele eden Nijerya'ya 500 bin avro destek

Avrupa Birliği'nin (AB) kolera salgınıyla mücadele eden Nijerya'ya 500 bin avro destekte bulunduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 08.11.2022
AB'den kolera ile mücadele eden Nijerya'ya 500 bin avro destek

Abuja

AB Nijerya Basın Sözcüsü Modestus Chukwulaka, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yağışların ardından özellikle terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde kolera salgınının hızlı yayıldığını belirtti.

Chukwulaka, AB'nin kolera salgınıyla mücadele eden Nijerya'ya 500 bin avro destekte bulunduğunu, bazı eyaletlerdeki yaşanan sel felaketi ve insani yardıma yanıt vermek için AB'nin Nijerya ile ortaklık yaptığını ifade etti.

Ülkede bulunan yaklaşık 1,6 milyon yerinden edilmiş kişinin kolera tehdidi altında olduğuna işaret eden Chukwulaka, "Gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme ve sel felaketi de kolera yayılımını artırdı." ifadesini kullandı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulmuş ve salgın nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetmişti.

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