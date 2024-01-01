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Dünya

27 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 İsrailli asker "operasyonel kazalarda" öldü

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusundan 18'i "dost ateşi"yle olmak üzere, "operasyonel kazalarda" toplam 29 askerin öldüğü bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
27 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 İsrailli asker "operasyonel kazalarda" öldü

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ordunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'ne kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, "operasyonel kazalarda" 29 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haberde, 18 askerin "dost ateşiyle" 2 askerin ateş açılması ve 9 askerin ise "mühimmat, silah ve ezilme" kazaları sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısının, 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506'ya yükseldiğini belirtmişti.

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