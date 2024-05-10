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BM Genel Kurulu'nda Filistin'in BM üyeliğinin tekrar ele alınması talep edilen karar tasarısı görüşülüyor. BM Genel Kurulu'nda Filistin'in BM üyeliğinin tekrar ele alınması talep edilen karar tasarısı görüşülüyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Cenevre Üniversitesindeki Filistin'e destek eyleminde İsrail yanlılarından provokasyon

İsviçre'nin Cenevre Üniversitesinde devam eden Filistin'e destek eylemine karşı İsrail yanlısı bir grup, provokasyon girişiminde bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Cenevre Üniversitesindeki Filistin'e destek eyleminde İsrail yanlılarından provokasyon

Cenevre

Üniversite kampüsünün girişindeki alanda Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunun yapıldığı sırada ellerinde İsrail bayraklarıyla giriş yapan grup, İsrail yanlısı, Filistin karşıtı sloganlar attı.

Eylemcileri provoke etmeyi amaçlayan grup üyeleri, sözlü sataşmalarda da bulundu.

Cenevre Üniversitesi öğrencileri ise grubun bulunduğu alanın önünde el ele tutuşup çember oluşturdu.

İsrail yanlısı grubun üyeleri tepkilerin ardından güvenlik görevlilerinin de telkinleriyle kampüs dışına çıkarıldı.

Bazı grup üyeleri üniversitenin duvarında asılı olan Filistin bayrakları ve Filistin destekçisi program afişlerini söktü.

Öğrencilerle münakaşaya giren İsrail yanlısı grup üyelerinin gergin tavrı dikkat çekti.

Bir öğrenci, İsrail yanlısı grubun elinden bayrağı alarak bölgeden uzaklaştı.

Üniversitede eylemler 7 Mayıs'tan bu yana devam ediyor

Cenevre Üniversitesindeki Filistin'e destek eylemi 7 Mayıs'tan bu yana aralıksız devam ediyor.

Eyleme katılan yüzlerce öğrenci, üniversite yönetiminden İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı akademik boykot ve Gazze'de yaşananlar karşısında net bir tavır almasını talep ediyor.

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