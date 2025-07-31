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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

"Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağız" diyerek orduya katılmayı reddeden 2 İsrailli AA'ya konuştu

İsrail ordusuna katılmayı reddeden İsrailliler, toplumlarının kendilerine bakışı ne olursa olsun "Gazze'de yapılan soykırımın bir parçası olamayacakları için orduya hizmet etmeyi reddettiklerini" söyledi.

Faruk Hanedar  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
"Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağız" diyerek orduya katılmayı reddeden 2 İsrailli AA'ya konuştu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail ordusuna katılması için celp gönderilen Ayana Gertmann ve Yuval Peleg, red kararlarını bildirmek için ülkenin orta kesimlerindeki Ramat Gan kentine bağlı Tel HaŞomer askeri üssüne geldi.

Askeri üssün önüne gelen İsrailli küçük bir grup, İsrail ordusunun Gazze'de işlediği insanlığa karşı suçlara ortak olmak istemedikleri için orduya katılmayı reddetme kararını bildirdikten sonra hapis cezası alacağı bilinen 2 İsrailliye destek vermek için gösteri düzenledi.

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İsrail ordusunun Gazze'de işlediği soykırıma işaret eden grup, "Savaşı reddet, barışı destekle", "işgali durdurun", "soykırımı durdurun" ve "reddetmek için nedenlerimiz var" yazılı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Gruba, orduya teslim olmaya gelen İsrail askerleri ve yakınları ile yoldan geçenler, sözlü sataşma ve fiziki saldırıda bulundu.

"Orduya katılmıyorsanız İsrail'i terk edin." diye bağırarak İsrail ordusunun Gazze'de yaptıklarını destek verdiklerini söyleyen İsrailliler, basın mensuplarının görüntü almasını da engellemeye çalıştı.

İsrail askerleri, iki grup arasında tansiyonun yükselmesine engel olmaya çalıştı.

İsrail ordusunda görev yapmayı reddeden İsrailliler Gertmann ve Peleg, AA muhabirine bu kararı neden aldıklarını anlattı.

"Gazze'deki savaşın bir parçası olamam"

Ayana Gertmann, "Orduya katılmayı reddediyorum çünkü işgal altındaki topraklarda, Batı Şeria'da hüküm süren sisteme dahil olamam, Gazze'deki savaşın insanlara çektirdiği sefalet ve acının bir parçası olamam." dedi.

Red kararı aldıktan sonra bunu yüksek sesle dile getirme ihtiyacı hissettiğini belirten Gertmann, yaşayacağı süreci şöyle anlattı:

"Şimdi kabul merkezine gideceğim ve onlara orduya katılmayı reddettiğimi söyleyeceğim. Bundan sonra, yaklaşık bir ay boyunca askeri hapishanede tutulacağım ve askeri mahkemede yargılanacağım. İlk yargılama bitince tekrar yargılanacağım ve bu bir kaç ay boyunca sürecek ve tekrar tekrar başlayacak."

Gertmann, İsraillilerin Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin durumunu görmesi ve onları anlaması gerektiğine dikkati çekerek İsrailliler ile Filistinlilerin hayatlarının çok farklı olduğunu vurguladı.

Orduya katılmayı reddederek bir şeyleri değiştirebileceğini düşündüğünü dile getiren Gertmann, kendisinin verdiği bu kararın ardından birilerinin gerçekleri görebileceği konusunda umudu olduğunu kaydetti.

"İsrail ordusu Gazze'de soykırım yapıyor ve bu korkunç suçlara karşı çıkmamız gerekiyor"

Peleg de "Bugün İsrail ordusuna katılmayı reddediyorum çünkü İsrail ordusu Gazze'de soykırım yapıyor ve bu korkunç suçlara karşı çıkmamız gerekiyor." dedi.

Orduya katılmayı reddettiği için bir süre hapis yatacağını, ama doğru şeyi yaptığından kesinlikle emin olduğunu dile getiren Peleg, kendisini destekleyen ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Peleg, kendilerine tepki gösteren insanlardan da anlaşılacağı üzere, İsrail toplumunda orduya katılmayı reddetmenin hoş karşılanmadığını aktararak şunları söyledi:

"İnsanlar beni bir hain, bir düşman, onları mahvedecek iğrenç bir solcu olarak görüyorlar. Ama çocukların açlıktan ölmesini destekleyen insanların benim ahlakım hakkında ne düşündükleri umurumda değil."

İsraillilerin gözlerini açarak Gazze'de yaşananları görmesi gerektiğini belirten Peleg, "Bir noktada, milliyetçiliği ve kabileciliği bir kenara bırakırsak, olanları mazur gösterecek hiçbir şey yok. İnsanlar açlık çeken çocukları, hastanelerin bombalanmasını ve diğer birçok korkunç zulmü görüyor. Bunu mazur gösterecek hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Peleg, İsrail toplumuna Gazze'de soykırım yapan orduya alınmanın ne anlama geldiğini düşünme ve sorgulama tavsiyesinde bulunarak "Umarım insanlar kendilerine neden bunu yapmamaları gerektiğini sorarlar." diye konuştu.

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