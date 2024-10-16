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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümetten bölgenin kuzeyi için "acil güvenli koridor" çağrısı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini kurtarmak için acilen gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulundu.

Hüsameddin Salih, Mehmet Nuri Uçar  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Gazze'deki hükümetten bölgenin kuzeyi için "acil güvenli koridor" çağrısı

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin benzeri görülmemiş bir durumdan geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzey kesimi, işgalci İsrail'in saldırıları ve kuşatması nedeniyle felaket ve benzeri görülmemiş bir durumdan geçiyor. Sağlık sistemini yaşanan bu felaket durumdan kurtarmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sistemini hedef almayı sürdürdüğü, kısıtlı imkanlarla faaliyet gösteren 4 hastanenin çalışmalarını da çökertmekle tehdit ettiği kaydedildi.

İsrail'in tüm sağlık ekiplerinden Kemal Advan, El-Avde, Endonezya ve Yemen es-Said hastanelerini boşaltmalarını talep ettiği aktarılan açıklamada, bu nedenle de Medya Ofisinin uluslararası topluma ve tüm uluslararası kuruluşlara duruma müdahale etmeleri çağrısında bulunduğu vurgulandı.

İsrail ordusu 12 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

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