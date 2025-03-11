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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki balıkçılar, yaşam mücadelesi için geleneksel yöntemlerle balık avlanıyor

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Limanı, balıkçı teknelerinin adeta mezarlığına dönüşmüş durumda.

11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Gazze'deki balıkçılar, yaşam mücadelesi için geleneksel yöntemlerle balık avlanıyor

Kullanılamaz hale gelen tekneler limanda sıralanırken, denizcilik sektörü büyük bir çöküş yaşıyor. Balıkçılar, ağır kısıtlamalar ve ekipman ile yedek parça eksiklikleri nedeniyle avlanamaz hale geldi.

Birçok balıkçı mesleğini bırakmak zorunda kalırken, sektörün uğradığı maddi kaybın 80 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor. Süregelen saldırılar ve abluka, denizden geçimini sağlayan binlerce aileyi açlıkla karşı karşıya bırakıyor.

Gazze'den Halid Habib, eski ve geleneksel yöntemlerle balık avlamaya devam ediyor. Çoğu zaman eski buzdolabı kapaklarından yapılmış bir tekne ve basit malzemelerle denize açılıyor. Bu basit tekneyle, Gazze'nin dar kıyı bölgesinde balık avlamaya çalışıyor.

Gazze'deki zorlu yaşam koşulları ve sınırlı kaynaklar, Halid gibi balıkçılar için hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor.

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