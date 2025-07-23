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Dünya

Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi talebiyle BM Genel Sekreteri'nin konutu önünde protesto düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konutu önünde toplanan bir grup, gösteri düzenleyerek Gazze’deki açlığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi talebiyle BM Genel Sekreteri'nin konutu önünde protesto düzenlendi Fotoğraf: Selçuk Acar / AA

New York

"Shut it Down for Palestine" isimli grubun üyeleri, Guterres’in New York'taki resmi konutunun önünde toplanarak gösteri düzenledi.

Göstericiler, Gazze’ye acil, engelsiz ve yeterli insani yardım ulaştırılması için BM'ye somut adım atma çağrısında bulundu.

Ellerinde “Açlığı durdurun”, “Guterres: Sessizlik Suç Ortaklığıdır” ve “Gazze’ye hayat koridoru” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, BM’nin İsrail’e karşı daha net ve bağlayıcı adımlar atması gerektiğini belirtti.

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Grup adına yapılan açıklamada, "BM'nin görevi sivilleri korumaktır. Guterres'in, Gazze'de yaşanan kıtlığı durdurmak için yetkisini kullanmaması kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem olaysız sona erdi.

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