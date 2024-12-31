Dolar
35.36
Euro
36.71
Altın
2,615.22
ETH/USDT
3,445.90
BTC/USDT
96,096.00
BIST 100
9,886.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İrlanda’nın başkenti Dublin'de, yeni yılın son günü Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yeniden etkili olan sağanak yağış sonucu sular altında kaldı.

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı Fotoğraf: Hassan Jedi/AA

Gazze

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah ile güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta çadırlarda yaşayan Filistinliler, son birkaç saatte yağan şiddetli yağış nedeniyle yüzlerce çadırın sular altında kaldığını ve çöktüğü belirtti.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, fırtınanın çok sayıda yıpranmış çadırda hasara yol açtığını; eşyaların yağmur sularında sürüklendiğini ve pek çok ailenin dün geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldığını aktardı.

Deniz seviyesindeki alanlar ile tarım arazilerindeki çok sayıda çadırın yağmur suları altında kaldığını kaydeden Filistinliler, sivil savunma ekipleri ve belediyelerin de imkansızlıklar nedeniyle olaya müdahale edemediğini ifade etti.

Filistinliler, İsrail saldırılarının devam ettiğine ve yardım malzemelerinin çok kısıtlı olduğuna işaret ederek, şiddetli soğuk havanın yaşadıkları sıkıntıları katlayarak artırdığını dile getirdi.

Bazı ailelerin su basmasını önlemek için çadırlarının etrafını toprak bariyerlerle çevrelediklerini kaydeden Filistinliler, ancak şiddetli yağmurun bunları da sular altında bıraktığını belirtti.

Sağanaktan etkilenen Filistinli aileler, maruz kaldıkları insani felaketle mücadele için uluslararası insani yardım kuruluşlarına barınak ve acil yardım sağlanması konusunda acilen müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, gün içerisindeki açıklamasında dünden bu yana Gazze Şeridi'nde çadırları ve evleri yağmur suyu altında kalan yerinden edilmiş Filistinlilerden yüzlerce yardım çağrısı aldığını belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ekiplerin sağanaktan zarar görenleri tahliye etmek için çalıştığını fakat barınmaya uygun yerlerin olmadığını da kaydetti.

Gazze Şeridi'nde, 29 Aralık pazar akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası etkili oluyor.

İsrail ordunun devam eden ağır saldırıları nedeniyle göçe zorlanan ve çadırlarda kalmak durumunda kalan Filistinliler, sağanak ve soğuk havada çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 541 Filistinli öldü, 108 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzlerce STK yeni yılın ilk gününde Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti
Erzurum'da nehirde ölü bulunan öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi
Bakan Güler: Son teröristi de etkisiz hale getirme azim ve kararlılığıyla terörle mücadele edeceğiz
TOKİ, 2024'te 70 binden fazla konutu hak sahiplerine teslim etti

Benzer haberler

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı

İsrail Gazze'nin kuzey ve güneyinde birçok bölgeyi bombaladı ve binaları havaya uçurdu

Gazze Şeridi'nde çadırları sular altında kalan Filistinlilerin yaşam mücadelesi her geçen gün zorlaşıyor

Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü
DSÖ'ye göre İsrail'in kuşatmasındaki Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemi planlı olarak imha edildi

DSÖ'ye göre İsrail'in kuşatmasındaki Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemi planlı olarak imha edildi
Yönetmen Mohamed Jabaly, Gazze'den Norveç'e uzanan sinema yolculuğunu anlattı

Yönetmen Mohamed Jabaly, Gazze'den Norveç'e uzanan sinema yolculuğunu anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet