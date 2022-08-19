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Dünya

Gazprom, Kuzey Akım üzerinden doğal gaz akışını 3 günlüğüne durduracak

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren 3 günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağını bildirdi.

Ali Cura   | 19.08.2022
Gazprom, Kuzey Akım üzerinden doğal gaz akışını 3 günlüğüne durduracak

Moskova

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Portovaya kompresör istasyonundaki tek gaz kompresör ünitesinin, planlanmış teknik bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "31 Ağustos-2 Eylül'deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı 3 gün süreyle askıya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.

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