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Dünya

Galler Prensesi Kate, üzerinde oynadığı fotoğraf için özür diledi

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, birçok uluslararası haber ajansının "üzerinde oynandığı" için yayımdan kaldırdığı fotoğraftaki oynama işlemlerini kendisinin yaptığını belirterek, özür diledi.

Behlül Çetinkaya  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Galler Prensesi Kate, üzerinde oynadığı fotoğraf için özür diledi

Londra

Galler Prensesi, Kensington Sarayı'nın X hesabından yaptığı açıklamada, birçok amatör fotoğrafçı gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla da ilgilendiğini belirtti.

Prenses Kate, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

Bunun üzerine İngiltere'de dün kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf servis edilmişti.

Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle çocukların kıyafetlerindeki detaylara işaret ederek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etmişti.

Tahtın 3 numaralı varisi Prenses Charlotte'un kıyafetinin kolu, 4 numaralı varis Prens Louis'in kıyafetinin omuzu, arka plandaki duvarda yer alan çizgilerin kesintiye uğraması ve birçok detay fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olarak sunulmuştu.

Kensington Sarayı, sabah saatlerinde yapılan paylaşıma ilişkin bir açıklama yapmazken fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları yerel saatle 22.00'den sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başlamıştı.

Fotoğrafın kaynağının (Kensington Sarayı) görüntüyü "manipüle ettiğini" belirten haber ajansları, abonelerine görüntüyü kullanmama, kullanıldıysa silme tavsiyesinde de bulunmuştu.

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