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Dünya

G7 ülkeleri, Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit etti

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin dışişleri bakanları, Suriye ve Lübnan'ın "istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne" bağlılıklarını bir kez daha teyit etti.

Bahattin Gönültaş  | 15.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
G7 ülkeleri, Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit etti

Ankara

Kanada’nın dönem başkanlığında 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında ilk toplantılarını yapan G7 dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında; İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye ve İran olmak üzere bölgedeki siyasi, güvenlik ve insani sorunlara dikkat çekilerek İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm bulunması yönündeki destek de yinelendi.

Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkesin öneminin ifade edildiği açıklamada, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın genişletilmesi çağrısında bulunuldu.

Rusya-Ukrayna savaşını da masaya yatıran G7’nin dışişleri bakanları, Kiev için sağlam güvenlik garantileri içeren güçlü bir barış anlaşması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni yaptırımlar Moskova'nın iyi niyetli müzakerelerine bağlandı

Ukrayna'ya mali desteğin devam edeceği ifade edilen açıklamada, Rusya’ya karşı ilave yaptırımların Moskova’nın savaşı sona erdirmek ve Ukrayna'nın "egemen, bağımsız bir ülke olarak uzun vadeli güvenlik ve istikrarını" sağlamak için "iyi niyetli çabalar" göstermeye istekli olmasına bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şubat ayından sonra uygulanacak her türlü yeni ve ilave yaptırım, Rusya’nın Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşa, Ukrayna'ya egemen ve bağımsız bir ülke olarak uzun vadeli güvenlik ve istikrar sağlayacak şekilde kalıcı bir son vermeye yönelik gerçek ve iyi niyetli çabalar içine girip girmemesiyle bağlantılı olmalıdır." ifadeleri yer aldı.

G7'nin dışişleri bakanlarının açıklamasında, Moskova’ya Çin, Kuzey Kore ve İran tarafından yapılan askeri yardımlar kınanarak bu tür desteklere "müsamaha gösterilemeyeceği" ifade edildi.

Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılık teyit edildi

Fransa'nın ev sahipliğinde 13 Şubat'ta düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı'nın sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "G7 üyeleri, Suriye ve Lübnan'ın istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etti." denildi.

İran konusunda ise G7 dışişleri bakanları, Tahran'ı şiddetle kınayarak hızlı uranyum zenginleştirme ve silahlı gruplara destek de dahil olmak üzere, Orta Doğu'daki "istikrarı bozucu eylemlerini" eleştirdi.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetleri

Hint-Pasifik bölgesi için de dışişleri bakanları, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerini kınayarak özgür, açık ve güvenli bir bölgeye olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etti.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarından endişe duyulduğu ifade edilerek Pyongyang'ın kitle imha silahlarını terk etmesi ve Ukrayna savaşında Rusya’ya her türlü desteği kesmesi çağrısında bulunuldu.

G7 üyelerinin ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Haiti ve Venezuela da dahil, dünyanın başka yerlerindeki çatışma ve istikrarsızlık durumlarını ele aldıkları belirtildi.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkeden oluşan G7 Grubu'nun dışişleri bakanlarının küresel güvenlik sorunlarına ilişkin görüşmelere devam etmek üzere, 12-14 Mart tarihlerinde Kanada'nın Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında bir araya gelecekleri de açıklamada yer aldı.

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