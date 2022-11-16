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Dünya

G20 Sonuç Bildirgesi: Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz

G20 Sonuç Bildirgesi'nde, "Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli." ifadesi kullanıldı.

Nuran Erkul Kaya   | 16.11.2022
G20 Sonuç Bildirgesi: Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz Fotoğraf: Murat Kula - AA

Bali

G20 Sonuç Bildirgesi'nde, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Bildirgede, küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyulduğu, özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ettikleri kaydedildi.

"İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz"

G20 Sonuç Bildirgesi'nde, "Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli." denildi.

"G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip"

Bildirgede, "G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor." ifadesi kullanıldı.

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