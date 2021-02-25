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Dünya

Fransız Bakan, Uygur Türklerine yapılan haksız uygulamaları gösteren belgelere ulaştığını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Beşşar Esed müttefiklerinin desteğiyle halkına karşı savaşmaya devam ediyor." dedi.

Yusuf Özcan   | 25.02.2021
Fransız Bakan, Uygur Türklerine yapılan haksız uygulamaları gösteren belgelere ulaştığını söyledi

Paris

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine karşı yapılan haksız uygulamaları, kurumsallaşmış gözetim ve baskı sisteminin olduğunu gösteren bilgi ile doğrulayıcı belgelerin kendilerine ulaştığını belirtti.

Le Drian, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 46'ıncı oturumuna video konferans yoluyla katılarak 2020'nin insan haklarının ihlal edildiği bir yıl olduğunu söyledi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, "suikast girişiminin mağduru" olduğunu ve tutuklandığını ifade eden Le Drian, "Çin'in Sincan bölgesinden, Uygurlara karşı yapılan haksız uygulamaları ve büyük ölçekli kurumsallaşmış bir gözetim ve baskı sisteminin olduğunu gösteren bilgi ve doğrulayıcı belgeler bize ulaştı." dedi.

Le Drian, Suriye'ye değinerek, "Beşşar Esed müttefiklerinin desteğiyle halkına karşı savaşmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Le Drian, Yemen'de halkın 2015'ten bu yana devam eden savaşın mağduru olduğunu belirtti.

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