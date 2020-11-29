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Dünya

Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti İngiltere'de protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fransa'daki güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protesto edildi.

Bilal Acar   | 29.11.2020
Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti İngiltere'de protesto edildi Fotoğraf: Tayfun Salcı/AA

Londra

Londra'da eğitimlerini sürdüren bir grup Fransız öğrenci, Trafalgar Meydanı’nda bir araya geldi. 

Ellerinde "Macron, demokrasi nerede?", "Fransa polis hakları devleti" ve Fransa’da polis şiddetiyle hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, eylemlerini oturarak sürdürdü.

Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti İngiltere'de protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fransa'daki güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protesto edildi. Londra'da eğitimlerini sürdüren bir grup Fransız öğrenci, Trafalgar Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerinde "Macron, demokrasi nerede?", "Fransa polis hakları devleti" ve Fransa’da polis şiddetiyle hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, eylemlerini oturarak sürdürdü. ( Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )

Burada konuşan göstericilerden biri, Fransa’daki güvenlik yasa tasarısını ve polis şiddetini protesto etmek için toplandıklarını belirtti.

Gösterici, polis şiddetinin yaygın hale gelmesinin ve gazetecilere karşı tutumun Fransa demokrasisine zarar verdiğini belirterek, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin isimlerini okudu.

Fransa'da tartışmalı yasa tasarısı

Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı, Fransa Ulusal Meclis'inde kabul edilmişti.

Tasarı, Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak.

Senatodan geçmesi halinde, bir kez daha Mecliste oylanacağı belirtilen tasarı ile güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörülüyor. Tasarıda ayrıca gösterilerde dronun yanı sıra güvenlik güçlerinin görev anında kullandıkları kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılması üzerine polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koymuştu.

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