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Dünya

İsrailli yetkili: Fahrizade'nin öldürülmesinden dolayı dünya İsrail'e teşekkür etmeli

ABD medyasına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi konusunda "dünyanın İsrail'e teşekkür etmesi" gerektiğini söyledi.

Hakan Çopur   | 29.11.2020
İsrailli yetkili: Fahrizade'nin öldürülmesinden dolayı dünya İsrail'e teşekkür etmeli

Washington

İranlı bilim insanı Fahrizade'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin yankıları sürerken, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kıdemli bir İsrailli yetkilinin sözleri dikkat çekti.

Henüz İsrail yönetimi Fahrizade'nin öldürülmesini resmen kabul etmezken, söz konusu İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin suikastı düzenlediğini kabul etmiş oldu.

Yıllardır Fahrizade'nin adımlarını takip etmekle görevli olduğunu belirten yetkili, "İran'ın nükleer programına karşı gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bay Fahrizade tarafından şekillenen İran'ın nükleer silahlara sahip olma arzusu önemli bir tehdit oluşturuyordu ve dünya (Fahrizade'nin öldürülmesi konusunda) İsrail'e teşekkür etmeli." ifadelerini kullandı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

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