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Dünya

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karakaş'tan Macron’a destek

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş, Müslümanlardan Batı ülkelerine daha iyi entegrasyon sağlamaları için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tutumunu kabul etmelerini istedi.

Erbil Başay   | 02.11.2020
BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karakaş'tan Macron’a destek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Berlin

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş, Müslümanlardan Batı ülkelerine daha iyi entegrasyon sağlamaları için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tutumunu kabul etmelerini istedi.

Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Karakaş, Macron'un Müslümanları dışlamak istediğine ilişkin görüşü reddederek, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin kasıtlı olarak bağlamından koparıldığını ileri sürdü.

Bakan Karakaş, "Macron’un konuşmasında gerçekten ne söylediğini dinlemek lazım. (Macron) Müslümanların Batı ülkelerinde gettolaşmasını istemiyor ve bu konuda haklı. Müslümanların topluma daha iyi entegre olmaları lazım. Fransız devletinin bunu başarması için yollar arama hakkı var." ifadelerini kullandı.

Karakaş ayrıca bu tür konuların ne Batı'da ne de Müslüman dünyasında aşırı sağcılara bırakılmaması gerektiğini savundu.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, daha sonra Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Müslümanların yaşadığı şoku anladığını ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu karikatürlerin hükümeti değil, bağımsız bir gazeteyi temsil ettiğini belirtmişti.



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