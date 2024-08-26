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Dünya

Kremlin: Telegram'ın kurucusu Durov'un neyle suçlandığını bilmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmak için erken olduğunu belirterek, "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Kremlin: Telegram'ın kurucusu Durov'un neyle suçlandığını bilmiyoruz

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ordusunun Kursk’a yönelik saldırısına yanıt vermek zorunda olduklarına işaret eden Peskov, "Elbette, bu tür düşmanca eylemler uygun bir yanıt vermeden bırakılamaz. Yanıt kesinlikle olacaktır." diye konuştu.

Kursk saldırılarının, Rusya ile Ukrayna arasındaki gizli müzakereleri etkilediğine yönelik iddiaları da yalanlayan Peskov, "Müzakere yoktu ve müzakere konusu şu anda önem düzeyini kaybetti." dedi.

Durov’un Fransa’da gözaltına alınması

Peskov, Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz. Bu konuda henüz resmi bir açıklama duymadık." ifadelerini kullandı.

Yorum yapmadan önce durumun netleşmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bu olmadan herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur. Suçlamalar açıklanana kadar bekleyelim. Sonrasında, bazı ön değerlendirmeler yapılır." dedi.

Peskov, geçen hafta aynı günlerde Bakü’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Durov’un burada görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik bir soruya ise "Hayır." yanıtını verdi.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos’ta Fransa’da gözaltına alındığı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da dün Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota verildiğini bildirmişti.

Telegram'dan yapılan yazılı açıklamada, Durov’a yönelik suçlamalar "saçmalık" şeklinde nitelendirilmişti.

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