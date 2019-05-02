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Dünya

Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin "kaçma hazırlığında olan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu ülkede kalmaya Rusya'nın ikna ettiği" iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Ali Cura   | 02.05.2019
Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Venezuela’daki durum ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ABD’nin, Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu Küba’ya kaçmayarak ülkede kalmaya Rusya’nın ikna ettiği yönündeki iddialarını yalanlayan Lavrov, "ABD yönetimi temsilcilerinin Venezuela hakkında söylediklerinin tümünü listelerseniz elbette sürekli soru sorabilirsiniz. Diplomatik olarak bu soruların cevabı genellikle 'Doğru değil.' şeklinde olacaktır." dedi.

Moskova ile Washington’un Venezuela konusu da dahil olmak üzere aralarındaki temasları sürdüreceğini belirten Lavrov, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun kendisini sadece aramış olmak için aradığını ve Venezuela'ya müdahalede bulunmama çağrısı yaptığını" dile getirdi.

Venezuela'daki durum için temasları sürdürme noktasında anlaştıklarını kaydeden Lavrov, "bu ülkeye müdahale meselesine ilişkin olarak da aralarındaki tartışmaya şimdilik nokta koyduklarını" aktardı.

Lavrov, Rusya ile ABD arasında Venezuela konusunda ortak bir pozisyon göremediğine dikkati çekerek, "Bir taraftan Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne dayalı prensiplerimiz ve uluslararası hukuk kuralları, diğer yandan ABD’nin bir başka devlete Washington’dan geçici devlet başkanı atama durumu. Rejimi değiştirmek için boğucu yaptırımların yanı sıra güç kullanma ile tehdit ediyorlar ve meşru iktidarı teslim almayı talep ediyorlar. Pozisyonlarımız farklı fakat konuşmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Rusya’nın ABD’nin Venezuela planlarına karşı koymak için BM kurallarına saygı gösterilmesi yönündeki çabaları harekete geçireceğini ifade eden Lavrov, Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin 'Monroe Doktrini'ne geri dönme niyetinin Latin Amerika halklarına saygısızlık olduğunu söylediğini bildirdi.

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