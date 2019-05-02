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Dünya, Venezuela

Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "(ABD'nin Venezuela politikası) Bu kesinlikle yumuşak bir güç değil. Bu agresif bir söylem, doğrudan korkutma, şantaj ve tehdit." dedi.

Dmitri Chirciu   | 02.05.2019
Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Venezuela'daki politikasına ilişkin, "Bu kesinlikle yumuşak bir güç değil. Bu agresif bir söylem, doğrudan korkutma, şantaj ve tehdit." dedi.

Zaharova, Rusya resmi haber kanalı Rossia-24'e, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Venezuela üzerindeki politikasını değerlendiren Mariya Zaharova, "Bu kesinlikle yumuşak bir güç değil. Bu agresif bir söylem, doğrudan korkutma, şantaj ve tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD'nin eylemleri yüzünden Venezuela'daki yaşamın kötüleştiğini vurgulayarak, "ABD'nin amacı, Venezuela'da panik, korku, kaygı ve ihanet hissi yaratarak, ülke vatandaşlarının moralini bozmaktır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, dün Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında, etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptığı açıklamada, darbe girişimine karşı koyacaklarını vurgulayarak, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadesini kullanmıştı.

ABD yönetimi ise Guaido ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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