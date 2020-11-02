Euro
9.81
Dolar
8.43
BIST 100
1,133.59
Altın
1,893.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi Doğanlar Apartmanı Rıza Bey Apartmanı İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti işyeri kameralarına yansıdı
logo
Dünya

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetleri yasaklanacak

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanacağını açıkladı.

Alaattin Doğru   | 02.11.2020
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetleri yasaklanacak Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis Kanunlar Komitesi önünde yaptığı açıklamada, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu'nda "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştıracağını belirtti.

Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler, Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.

Bazı Fransız makamları ve siyasiler, Ermeni şiddetine tepki vermezken, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bin 505'e yükseldi
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı

Benzer haberler

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetleri yasaklanacak

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetleri yasaklanacak

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karakaş'tan Macron’a destek

Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı

'Fransa'da İslam karşıtlığının ülkeyi kısır döngüye soktuğuna' ilişkin makale yayından kaldırıldı

'Fransa'da İslam karşıtlığının ülkeyi kısır döngüye soktuğuna' ilişkin makale yayından kaldırıldı
Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit

Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit
New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi