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Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı: İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeyi sürdüreceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran güçlerinin Suriye'ye yerleşmesine karşı gereken adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Mustafa Deveci   | 29.11.2020
İsrail Genelkurmay Başkanı: İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeyi sürdüreceğiz

Kudüs

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının ardından bölgede tansiyon artarken, İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, Suriye sınırını ziyaret ederek askeri yetkililerle durum değerlendirmesinde bulundu.

Kochavi burada yaptığı açıklamada, "Mesajımız açık: İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeye ve bize yönelik her türlü saldırganlık gösterisine karşı hazırlıklı olmaya devam edeceğiz." dedi.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Beşşar Esed rejimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu belirtiyor.

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