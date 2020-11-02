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Dünya

'Fransa'da İslam karşıtlığının ülkeyi kısır döngüye soktuğuna' ilişkin makale yayından kaldırıldı

Fransa'da "seküler bir azınlığın İslam karşıtlığının ülkeyi kısır döngüye soktuğuna" ilişkin eleştirel makale, ülkede oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle yayından kaldırıldı.

Alaattin Doğru   | 02.11.2020
'Fransa'da İslam karşıtlığının ülkeyi kısır döngüye soktuğuna' ilişkin makale yayından kaldırıldı

Paris

Fransa'da Politico Europe isimli haftalık dergide yayımlanan "Fransa'nın tehlikeli laiklik dini" başlıklı eleştirel makale, Fransız sekülerler arasında yarattığı rahatsızlık nedeniyle derginin internet sitesinden kaldırıldı. 

Derginin Yazı İşleri Müdürü Stephen Brown, akademisyen Farhad Khosrokhavar'ın kaleme aldığı yazıyı, "editöryal standartlarına" uymadığı gerekçesiyle internet sitelerinden kaldırdıklarını açıkladı.

Yazının kaldırılmasına Fransız siyaset bilimci François Burgat ise Twitter hesabından, " 'Politico kabilesinin' Fransız cumhuriyetçilerin baskılarına boyun eğdiği" eleştirisinde bulundu.

"Fransız entelektüeller, kutsallara hakareti övdü"

Fransa'da laikliğin, belli bir kesimin baskı aracına evrildiği ve adeta sivil bir din haline dönüştüğü belirtilen söz konusu yazıda, "Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci laikliği için ağır bir bedel ödüyor." değerlendirmesi yer aldı.

Yazıda, bu tür karikatürlerin ilk defa yayımlandığı Danimarka dahil Almanya, İngiltere, İtalya’da bu denli tepki görmediği, bunun “Fransa’nın aşırıcı laiklik formu ve kutsala küfrü benimsemesinin, ötekileştirilmiş bir azınlık grubu radikalize etmek” gibi basit bir nedeni olduğu ifade edildi.

Geleneksel olarak Fransız laikliğinin devletin tarafsız olmasını, kamusal alanda dinlere saygı duyulmasını gerektirirken, bugün çok radikal bir şekil aldığı ve tahammülsüzlüğe dönüştüğünün vurgulandığı yazıda ayrıca şunlara değinildi:

"Bu yeni tip sekülarizmin tanımlayıcı özelliklerinden biri kutsallara küfrü teşvik etmesi - özellikle (Hz.) Muhammed’in karikatürleri biçimindeki ölçüsüz ifadesi - oldu. Bu benimseme, dersinde karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesinden sonra her şekilde gösterildi. Fransız entelektüeller, kutsallara hakareti övdü ve hükümetin ifade özgürlüğü hakkını savundu. Entelektüeller ifadelerinde daha dikkatli olmalıydı. Batı Avrupa’da kutsallara hakaret hakkı kanuni olarak tanınıyor ancak bu hakkı korumak ile Fransa’da olduğu gibi coşkuyla teşvik etmek başka şey."

"Kutsala hakaret" adı altında karikatürlerin ölçüsüz kullanımının, en dindar olmayan Müslümanları bile aşağıladığı kaydedilen yazıda, sonuç olarak, provokasyon, karşı provokasyon ve bir toplum hayatının cehenneme çevrildiği bir fasit döngüye girildiği belirtildi. 

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