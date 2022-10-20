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Dünya

Fransa'da tedarik sıkıntısı nedeniyle "parasetamol içeren ilaçların satışını azaltma" çağrısı

Fransa'da, tedarikinde sıkıntı yaşanan ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan parasetamol içeren ilaçların satışının azaltılması çağrısı yapıldı.

Esra Taşkın   | 20.10.2022
Fransa'da tedarik sıkıntısı nedeniyle "parasetamol içeren ilaçların satışını azaltma" çağrısı

Paris

PARİS (AA) - Fransa'da, tedarikinde sıkıntı yaşanan ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan parasetamol içeren ilaçların satışının azaltılması çağrısı yapıldı.

Fransız basınındaki habere göre, temmuzdan bu yana parasetamol içeren ilaçların tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.

Bu kapsamda tedarikte kesintileri önlemek adına Ulusal İlaç Ajansı (ANSM) eczacılara, doktorlara ve hastalara yönelik parasetemol içeren ilaçların kullanımı ve satışına ilişkin tavsiyeleri barındıran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, vatandaşlardan söz konusu ilaçları stoklamamaları istendi.

Bu ilaçların reçetesiz alınması durumunda da 2 kutu sınırı getirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Eczacıların, belirli kurallar çerçevesinde hastalara reçetede yazılandan daha düşük miktar parasetamol içeren ilaçlar verebileceği belirtildi.

Açıklamada, doktorların parasetemol içeren ilaçları hemen ihtiyaç duymayan hastaların reçetesine yazmamaları istendi. Ayrıca doktorların uygun durumlarda söz konusu ilaçların günde 4 yerine 3 defa alınması şeklinde reçetelendirme yapması tavsiye edildi.

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