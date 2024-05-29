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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'da muhalif milletvekili ve senatörler Filistin'e destek mesajı verdi

İsrail'in Gazze Şeridine ve son olarak Refah kentine yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, Fransa’da çevreci senatörler ve muhalif vekiller de bu saldırıları kınayarak, Filistin'e destek mesajı verdi.

Şeyma Uzundere  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Fransa'da muhalif milletvekili ve senatörler Filistin'e destek mesajı verdi

Ankara

Fransız Senatosundaki Ekolojistler grubunun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm dünyanın İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına şahitlik ettiği belirtildi.

Paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye ve Refah'a yönelik saldırıları kanındı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) aldığı kararların hatırlatıldığı paylaşımda, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıldı.

Paylaşımda ayrıca, ekolojist senatörlerin Fransız Senatosu önünde "Tüm gözler Refah'ta" (All eyes on Rafah) yazılı pankartlar taşıdığı bir fotoğrafa yer verildi.

Fransız milletvekili Sabrina Sebaihi de X hesabından yaptığı paylaşım ile, Fransız Ulusal Meclisinde kefiye taktığı bir fotoğrafı paylaşarak, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Öte yandan Fransız Ulusal Meclisinde bugün Filistin destekçisi muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Aymeric Caron'un hazırladığı ve 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze'de yaşananları konu alan Gazze belgeselinin gösteriminin yapılması bekleniyor.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği iki farklı saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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