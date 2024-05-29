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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya’daki Müslümanlar, Gazze’deki vahşeti önlemesi için hükümete çağrı yaptı

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), İsrail’in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa yaptığı saldırının ardından Alman hükümetine Gazze’deki vahşeti önlemek için hareket geçme çağrısında bulundu.

Erbil Başay  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Almanya’daki Müslümanlar, Gazze’deki vahşeti önlemesi için hükümete çağrı yaptı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Almanya'daki Müslüman derneklerin çatı örgütü olan Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), İsrail’in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa yaptığı saldırının ardından Alman hükümetine Gazze’deki vahşeti önlemek için hareket geçme çağrısında bulundu.

KRM’den yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin ve ordusunun emriyle yüz binlerce sivilin Gazze Şeridi'nin güneyine kaçtığı ve Refah’ta 1,5 milyondan fazla mültecinin bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, yoğun uluslararası eleştirilere ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına rağmen Refah'a yönelik saldırılara devam etmek istediği ve insanları sözde güvenli koruma bölgelerine gitmeye çağırdığı ifade edildi.

İsrail hava kuvvetlerinin 26 Mayıs’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa hava saldırısı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, “Bu saldırılar, ciddi savaş suçlarını teşkil ediyor ve şiddetle kınanmalı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada insanların sığınacakları güvenli yerin bulunmadığı vurgulandı.

Almanya'da, özellikle aralarında Gazze Şeridi'nde yakınlarını kaybeden çoğu Filistinlinin derin bir üzüntü yaşandığı aktarılan açıklamada, “Almanya hükümeti, gelecekte bu tür vahşeti önlemek için harekete geçmesi gerekiyor." denildi.

Açıklamada, Alman hükümetine Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının uygulanması ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi konusunda çaba sarf etmesi için acil çağrı yapıldı.

​​​​​​​Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetin de derhal sona ermesi gerektiği aktarılan açıklamada, “Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenliği sağlanmalı. Rehineler serbest bırakılmalı ve insani yardım sağlanmalı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, uzlaşma ve iki devletli çözüm hedefiyle bir barış sürecinin başlatılması gerektiği kaydedildi.

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