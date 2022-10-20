İtalya'da tutuklu suç örgütü elebaşı Barış Boyun'a cinayet davası
Beyoğlu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, İtalya'da tutuklanan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında dava açıldı.
İstanbul
Beyoğlu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, İtalya'da tutuklanan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Ekim 2021'de akşam saatlerinde Kubilay Berk Küçükaslan, Savaş Şentürk, Yılmaz Sarısu ve Erhan Selek'in yemek yedikleri restorandan ayrıldıkları sırada hareket halindeki bir araçtan üzerlerine ateş edilmesi sonucu, Küçükaslan'ın hayatını kaybettiği, yanındakiler ile iki mağdurun da yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, firarı sanık Barış Boyun'un liderliğinde kurulduğu iddia edilen suç örgütüyle ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başka bir dava görüldüğü belirtilerek, örgüt üyelerinin Boyun'a sonsuz bir şekilde biat ettiği, her türlü silahlı eyleme katıldıkları aktarıldı.
Sanıkların, Küçükaslan'ın öldüğü saldırıyı Barış Boyun'un talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, Gazi Mahallesi'nden birbirlerini tanıyan sanıklar arasında hiyerarşik bağ olduğu ifade edildi.
İddianamede, "silahlı eylemde kullanılan çalıntı aracın daha sonra yakılmasının, şüphelilerin müştekiler ve mağdurlarla aralarında herhangi bir husumet olmadan Barış Boyun tarafından verilen talimat üzerine olayı gerçekleştirmelerinin sanıkların emir komuta zinciri doğrultusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini ortaya koyduğu" vurgulandı.
Taraflar arasında başka bir cinayet nedeniyle husumet varmış
Mağdur Savaş Şentürk ile sanık Barış Boyun arasında Mahir Altungül'ün öldürülmesiyle ilgili husumet olduğu, Boyun'un, Altungül'ün öldürülmesi olayında Şentürk'ü sorumlu tuttuğu anlatılan iddianamede, Şentürk'ün beyanına göre, Boyun'un birçok kez kendisine yönelik eylem gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Boyun'un talimatı üzerine diğer sanıkların mağdur Şentürk'ü takip ettiği dile getirilen iddianamede, sanık Uğur Demircan'ın kullandığı araçla sanıklar İsa Eren, Ferdi Mutlu, Burak Aygün'ün maktul ve mağdurların yemek yediği yerin önüne geldikleri kaydedildi. İddianamede, sanık Murat Yanık'ın mağdurların çıktığını haber vermesi üzerine diğer sanıkların bulundukları araçtan maktul ve mağdurların üzerine silahla ateş açtıkları anlatıldı.
Sanıkların hedef şaşırtmaya çalıştıkları anlatıldı
Saldırıda Kubilay Berk Küçükaslan'ın öldüğü, Savaş Şentürk, Yılmaz Sarısu ve Erhan Selek ile restoranda yemek yiyen Okan Yalçın ve 18 yaşından küçük A.Y'nin yaralandığı aktarılan iddianamede, sanıkların olay yerinden hızla uzaklaştıkları, hedef şaşırtma amacıyla farklı güzergahları kullanarak Gazi Mahallesi'ne gittikleri ifade edildi. İddianamede, sanık Hasan Hasar ile Mehmet Yıldız'ın, kimliği tespit edilemeyen yüzü maskeli iki kişiyle suçta kullanılan aracı ateşe verdikleri kaydedildi.
İddianamede, sanıklardan ele geçirilen çelik yelekler, olayda otomatik silah kullanılması, kendi aralarında takibi zor olan WhatsApp programı üzerinden haberleşmeleri de dikkate alındığında eylemin silahlı örgüt faaliyeti olduğu değerlendirildi.
Müebbet ve 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Firari sanık Barış Boyun'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme, "olası kastla tasarlayarak öldürme", "olası kastla tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 72,5 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklar İsa Eren, Uğur Demircan, Ferdi Mutlu ve Burak Aygün'ün de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "olası kastla tasarlayarak öldürme", "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 69 yıldan 109 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
Diğer 8 sanığın da benzer suçlardan cezalandırılması istenen iddianame, gönderildiği İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İtalya'da tutuklanan Boyun'un iade süreci
İstanbul'da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Boyun hakkında, Gürcistan'da serbest bırakılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten adam öldürmek" suçlarından kırmızı bülten çıkartılmıştı.
İtalya'da tutuklanan Boyun'un iade sürecine ilişkin temaslar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.