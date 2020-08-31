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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 82 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ülkede son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Özcan   | 31.08.2020
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 82 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 82 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı birkaç gün aradan sonra ilk kez 5 binin altında seyretti.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 82 artışla 281 bin 25'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 635'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 409'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 582 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürüyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 olarak belirlendi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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