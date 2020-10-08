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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 129 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 129 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yusuf Özcan   | 08.10.2020
Fransa'da son 24 saatte 18 bin 129 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 129 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 76 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 521'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 129 artışla 671 bin 638'e yükseldi.

Hastanelerde 1427'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 624 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 513 artışla 100 bin 306'ya çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,8'e ulaştı.

4 kent daha "maksimum alarm" seviyesine geçecek

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği, ancak bazı kentlerde iyileşmelerin olduğunu söyledi.

Başkent Paris'in ardından Lille, Grenoble, Lyon ve Saint-Etienne kentlerinde salgın nedeniyle cumartesi "maksimum alarm" seviyesine geçileceğini duyuran Veran, okulların tatil olduğu 17 Ekim-2 Kasım tarihlerinde dolaşımın serbest olacağını, herhangi bir kısıtlamanın getirilmeyeceği bilgisini de paylaştı.

Fransa'da dün kayıtlara geçen 18 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı açıklanmıştı.

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