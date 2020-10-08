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Dünya

ABD'den İran'ın 18 bankasına yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararı aldı. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ABD yönetimini, İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullandığı ödeme araçlarını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı.

Dilara Zengin,Ahmet Dursun   | 08.10.2020
ABD'den İran'ın 18 bankasına yaptırım

Washington/Ankara

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını kaydetti.

Mnuchin, "Yaptırım programlarımız, İran terörist faaliyetlere desteğini kesene ve nükleer programlarını sona erdirene kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD gıda ve ilaç ödemeleri için kullandığımız kanalları havaya uçurmak istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İran bankalarını hedef alan yaptırım kararına tepki gösterdi. 

ABD'nin yaptırım kararı aldığı bankaların İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullanıldığına işaret eden Zarif, "ABD rejimi, Kovid-19 salgınının ortasında gıda ve ilaç ödemeleri için kullandığımız kanalları havaya uçurmak istiyor. İranlılar bu son zulümden de kurtulacak." ifadelerini kullandı. 

Zarif, "Bir halkı açlığa mahkum etmeye yönelik komplo bir insanlık suçudur. Paramızı bloke eden suçlular ve buna imkan tanıyanlar adaletle yüzleşecek." açıklamasında bulundu. 

ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını belirtmişti. 

ABD yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Washington, bu süreçte Merkez Bankası dahil İran'a ait birçok bankayı yaptırım kapsamına almış ve Tahran'ın uluslararası ticareti büyük zarara uğramıştı. Son yaptırım kararıyla İran'ı uluslararası finans sisteminden tamamen uzaklaştırmayı hedefleyen ABD, uluslararası ticaret için Tahran'ın elinde kalan yasal bağlarını keserek, ülkeyi yasa dışı ticarete daha bağımlı hale getiriyor.

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