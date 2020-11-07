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Dünya

Fransa'da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı

Fransa'nın Lyon kentindeki Yunan Ortodoks kilisesi saldırganı bulundu.

Alaattin Doğru   | 07.11.2020
Fransa'da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı

Paris

Fransa'da, Lyon Cumhuriyet Savcısı Nicolas Jacquet, 31 Ekim’de papaz Nikolaos Kakavelakis'i silahla vurarak yaralayan şüphelinin dün gözaltına alındığını, bugün suçunu itiraf ederek saldırıyı üstlendiğini belirtti.

Jacquet, saldırıyı düzenleyen kişinin 40 yaşlarında Gürcü kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu ifade etti.

Fransa'nın Lyon kentinin 7'inci bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Papaz Kakavelakis, perşembe günü 5 gündür bulunduğu komadan çıkmıştı.

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