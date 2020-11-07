Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın tanınmış gazetecilerinden Yama Siyaveş ve 2 arkadaşı, aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldü.
Afganistan
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Mekroyan 4 bölgesinde ünlü gazeteci Yama Siyaveş'in aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda Siyaveş ile 2 arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.