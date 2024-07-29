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Dünya

Fransa'da telefon operatörlerini hedef alan saldırılar düzenlendi

Fransa'da 6 vilayetteki çok sayıda telefon operatörünü hedef alan saldırılar düzenlendi.

Ecem Şahinli Ögüç, Şilan Turp, Aynur Şeyma Asan  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Fransa'da telefon operatörlerini hedef alan saldırılar düzenlendi

Ankara

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Herault, Bouches-du-Rhone, Oise, Meuse, Drome ve Aude'de çok sayıda telefon operatörünün telekomünikasyon hatlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde, eş zamanlı düzenlenen eylemlerden, SFR, Bouygues ve Free şebekeleri etkilendi.

Polis kaynaklarından edilen bilgiye göre, şebekeleri etkileyen bu durum, fiber optik kablolarının kesilmesi sonucu meydana geldi.

Free şebekesi yetkilileri, Le Parisien'e yaptıkları açıklamada, "çok operatörlü bir ağ olayı yaşandığını" ve "bazı hizmetlerin kesintiye uğrayabileceğini" doğrularken, yaşanan sorunun nedenine dair bilgi vermedi.

Öte yandan, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) günlük basın toplantısında Fransız yetkili Etienne Thobois, demir yollarına yönelik "sabotajın" ardından trenlerin, bu sabah yeniden faaliyete geçtiğini belirtti.

Fransa'da tren hattı kundaklanmıştı

26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti.

Tren hatlarındaki aksamalardan yaklaşık 800 bin yolcu etkilenmişti.

Fransız hükümeti tarafından yeni bir "sabotajı" engellemek için ek güvenlik önlemleri alınırken kundaklama eylemlerinin failleri hala aranıyor.

Fransa, 11 Ağustos'a kadar sürecek olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.

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