Venezuela'daki seçimlere uluslararası alandan farklı tepkiler
Venezuela'da devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından uluslararası alandan eleştiri ve tebrik açıklamaları geldi.
Ankara/Moskova
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurmasının ve muhalefetin sonuçlara itiraz etmesinin ardından çok sayıda bölge ülkesinden açıklamalar yapıldı.
- Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, devlet başkanı seçimini Maduro'nun kazandığını duyurdu
- Venezuela lideri Maduro, dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahip olduklarını belirtti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Japonya'da, açıklanan sonuçlara ilişkin derin endişe duyduklarını belirtti.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, verilere inanmadıkları için seçim sonuçlarını kabul etmediklerini bildirdi.
Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou ise Venezuelalı liderin "zaferini tanımadıkları" mesajını verirken, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei da sosyal medya hesabından Maduro için "sahtekarlık yaptığı" suçlamasını yöneltti.
Kosta Rika hükümetince yapılan açıklamada, Maduro'nun galip geldiği seçimi "tanımadıkları" ifade edilerek, "hileli olduğu" iddiasıyla seçimleri reddettikleri belirtildi.
Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, seçim sonuçlarını kabul etmekte "tereddütlü" olduklarını aktardı.
Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçları üzerine Peru'nun Venezuela Büyükelçisi'ni istişare için çağırdıklarını ifade ederek, seçimde halk iradesinin ihlal edildiğini savundu.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, seçim sonuçlarına şüpheyle yaklaştıklarını belirterek, sonuçların kontrol edilmesi talebinde bulundu.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de seçim sonuçlarında "tam şeffaflık" çağrısı yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya tebrik mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro’yu kutladı.
Kremlin’in yayımladığı kutlama mesajında, Putin, Maduro’yu tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Rusya ile Venezuela’nın stratejik ortak olduğuna işaret eden Putin, “Çalışmalarınızın her alanda ilerici gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim. Bu, dost halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılarken, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa edilmesiyle de uyumludur.” ifadesini kullandı.
Putin, Venezuela ile ikili ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarının altını çizdi.
Çin'den Maduro'ya tebrik
China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, olağan basın toplantısında, Venezuela'daki seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çin ve Venezuela'nın iki iyi dost ve birbirini destekleyen ortaklar olduğunu söyleyen Lin, Maduro'yu yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Bu yıl Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümü olduğunu belirten Lin, ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklılığın geliştirilmesi çağrısı yaptı.
Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.
Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söylemişti.
Maduro'ya tebrikler
Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmayı garantileyen Maduro'ya birçok ülkeden tebrik mesajı ulaştı.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Maduro'yu tebrik ederek, Venezuela halkının seçimine saygı duyduklarını belirtti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Cane de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "tarihi zaferi" için Maduro'ya tebriklerini ileterek, "Venezuela halkının onuru ve cesareti, baskılara ve manipülasyonlara karşı zafer kazandı." ifadesini kullandı.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi de Maduro'nun zaferini kutladıkları bir mektup gönderdi.
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Maduro'yu "tartışmasız zaferi" için kutladı.
Arjantinli lider Milei, Venezuela'daki seçimin ardından Maduro'ya karşı darbe çağrısı yaptı
Öte yandan, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'yu "diktatör" olarak itham etti.
Seçim sonucu verilerinin Maduro'nun yenilgisini gösterdiğini iddia eden Milei, halkın "komünist diktatör rejimini sonlandırdığını" savundu.
Milei, açık bir dille Venezuela'da darbe çağrısında bulunarak, "Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor." ifadesini kullandı.
Arjantin'de çekişmeli geçen devlet başkanlığı seçimini Kasım 2023'te büyük farkla kazanan aşırı sağcı Milei, Aralık 2023'te göreve başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.