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Dünya

İngiltere'de iklim aktivistlerinden Gatwick Havalimanı içinde oturma eylemi

İngiltere'de iklim aktivistleri, başkent Londra'daki Gatwick Havalimanı'nın güney terminaldeki giden yolcu kapılarının önünde oturarak eylem düzenledi.

Zuhal Demirci  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
İngiltere'de iklim aktivistlerinden Gatwick Havalimanı içinde oturma eylemi

Londra

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak yaptığı eylemlerle tanınan "Just Stop Oil" adlı grup üyesi 7 aktivist, havalimanının güney terminaldeki giden yolcu kapılarının önüne oturarak yolcuların geçişini engellemeye çalıştı.

Grubun sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, protestocuların, oturma eylemi sırasında üzerinde "Just Stop Oil" yazılı turuncu kutulara ellerini kilitledikleri görüldü.

Polis, 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

"Just Stop Oil" adlı grup, eyleme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, fosil yakıtların hızla kullanımdan kaldırılması için küresel acil durum planına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gatwick Havalimanı'ndaki eyleme katılanlardan 63 yaşındaki eski çevre danışmanı Mel Carrington, "Hükümetimiz, diğer ülkelerle birlikte çalışmalı ve 2030'a kadar petrol, doğal gaz ve kömürün kullanımdan kaldırılması için yasal olarak bağlayıcı fosil yakıt anlaşması imzalamayı taahhüt etmeli." ifadesini kullandı.

Sussex Polisi, yaptığı açıklamada, kamu altyapısına müdahale ettikleri gerekçesiyle eylemle bağlantılı 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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