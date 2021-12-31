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Dünya

Fransa'da bilim dünyası Macron'un omicronu önlemede 'başarısızlığını' kınadı

Fransa'da, bilim dünyası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetini, Kovid-19'un omicron varyantının yayılmasında gerekli önlemleri almadığı, sadece aşılama kampanyasıyla yetindiği gerekçesiyle eleştirdi.

Alaattin Doğru   | 31.12.2021
Fransa'da bilim dünyası Macron'un omicronu önlemede 'başarısızlığını' kınadı

Ankara

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Onursal Direktörü Epidemiyolog ve Biyoistatistikçi Profesör Dominique Costagliola, hükümete, omicron varyantının patlak vermesi karşısında sadece aşı kampanyasına odaklanmakla yetinmesi nedeniyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Fransızların hayatıyla oynadığı eleştirisi getiren Costagliola, "Önlemler alarak (omicronun) yayılmasını önleyebilirdik. Aksine, beklentilere umudumuzu bağlayarak Rus ruleti oynadık, ancak böyle halk sağlığı politikası olmaz." dedi.

Cerrahi maskelerden daha koruyucu olan FFP2 tipi maskelerinin sağlık personeline verilmesi lüzumuna işaret eden Costagliola, hükümetin okullara yönelik Kovid-19 politikasının da somut adımlara dayanmadığını kaydetti.

Costagliola, yükseköğretimde salgın felaketi yaşandığını, Kovid-19'un bulaşmasıyla pek çok öğrencinin hastalandığını, vize ve sınavların kısmi olarak yüz yüze yapılmasının bunu hızlandırdığını ifade etti.

"Salgın karşısında öncelik ekonomi oldu"

Fransız Epidemiyolog, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'i sürekli değişen "salgın önleme" politikaları izlemekle eleştirdi.

Ekimden bu yana hastanelerde 18 bin 321 yatağın dolu olduğu, halihazırda 3 bin 506 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Costagliola, yoğun bakım ünitelerinin yüzde 69 dolduğunu, birçok bölgede boş yer kalmadığını aktardı.

Costagliola, Fransa'da haftada 1000'den fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm görüldüğünü ve sayının giderek arttığını belirtti.

"Egemen sınıf, çoktan başlayan felaketin hızlanmasının yol açtığı fikir değişikliğiyle gelen tedirginliğe rağmen Macron’un kitlesel enfeksiyon politikasını destekliyor." diyen Costagliola, Macron'un, Kovid-19 salgınına karşı cambaz ipinde oynamayı tercih ettiği dile getirdi.

Costagliola, "Buna rağmen, hem ana akım medya hem de siyasi partiler arasında mali piyasaları sarsacak sosyal mesafe önlemlerini reddetmede bir fikir birliği var." ifadesini kullandı.

Diğer yandan sağlık uzmanları, hükümetin ekonomiyi öncelemesi ve salgın önlemlerini ikinci plana atması nedeniyle vaka sayılarının patladığı görüşünde.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Pofesör Jean-Paul Stahl da "Salgın karşısında öncelik ekonomi oldu. Bu seçim bilinçli yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa’da Halk Sağlığı Kurumu dün, varyant saptama testlerinde ülkede omicron varyantının vakaların yüzde 62,4’üne tekabül ettiğini açıkladı.

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