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Dünya

Karadavi'nin Mısır'da tutuklu kızı 4 yıl sonra serbest bırakıldı

Ekrem Biçeroğlu   | 31.12.2021
Karadavi'nin Mısır'da tutuklu kızı 4 yıl sonra serbest bırakıldı

İstanbul

Mısır’da Başsavcılık, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin 4 yıldır tutuklu kızı Ala el-Karadavi’nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Konuyla ilgili haber Mısır resmi ajansı MENA'da yayımlandı.

Habere göre, "terör örgütüne üye olmak ve finanse etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada, 4 yıllık tutukluluğun ardından Karadavi, serbest bırakıldı.

Karadavi'nin tahliye edildiği davada, aynı suçlamalarla çok sayıda Müslüman Kardeşler Teşkilatı (ihvan) üyesinin de yargılandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Ala Karadavi ve eşi Husam Halef, Temmuz 2017’de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti

Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.

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