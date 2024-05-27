Dolar
32.15
Euro
34.92
Altın
2,351.08
ETH/USDT
3,934.30
BTC/USDT
70,045.00
BIST 100
10,656.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya’nın başkenti Berlin’de Alexander Meydanı’nda Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Fransa ülkemize askeri eğitmen gönderecek

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Fransa'nın, askerleri eğitmek üzere Ukrayna'ya eğitmen göndereceğini belirterek, bu girişimi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Fransa ülkemize askeri eğitmen gönderecek

Kiev

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile birlikte Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Fransa'nın Ukrayna'ya askerleri eğitmen göndereceğini ve bu girişimi memnuniyetle karşıladığını belirten Sırskiy, "İlk Fransız eğitmenlerin eğitim merkezlerimizi ziyaret ederek altyapı ve personel hakkında bilgi almalarını sağlayacak belgeleri imzaladım. Fransa'nın kararlılığının diğer ortakları da bu iddialı projeye katılmaya teşvik edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Bakan Lecornu'ya ve Fransa halkına askeri ve mali desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 128. sayısını yayımladı
DMM'den "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerine dair uyarı
Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti

Benzer haberler

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Fransa ülkemize askeri eğitmen gönderecek

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Fransa ülkemize askeri eğitmen gönderecek

Kanak temsilcisi Wea'ya göre Fransa, Yeni Kaledonya'da barış için anayasal reformdan vazgeçmeli

GÖRÜŞ- Yeni Kaledonya protestoları: Yerliler Fransız sömürgeciliğine karşı isyanda

Azerbaycan, kendisine karşı karalama kampanyası yürüten Fransa'yı uyardı

Azerbaycan, kendisine karşı karalama kampanyası yürüten Fransa'yı uyardı
İsrail'in Refah'taki kampı bombalamasına dünyadan tepkiler

İsrail'in Refah'taki kampı bombalamasına dünyadan tepkiler
Macron, Yeni Kaledonya halkının istemediği anayasal reformu Fransız halkına soracak

Macron, Yeni Kaledonya halkının istemediği anayasal reformu Fransız halkına soracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet